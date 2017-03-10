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Опубликовано 10 марта 2017, 16:02

Вышел релизный трейлер Mass Effect: Andromeda

Кадр видео &ldquo;youtube.com/Electronic Arts Russia&rdquo;. Скриншот &copy; L!FE

Кадр видео “youtube.com/Electronic Arts Russia”. Скриншот © L!FE

Студия BioWare представила трейлер, приуроченный к выходу ролевого боевика Mass Effect: Andromeda.

Основной музыкальной темой видео стала композиция Human музыканта Rag’n’Bone Man с припевом: "В конце концов, я всего лишь человек".

По словам разработчикам, игрокам предстоит найти новый дом для человечества. Нас ждут исследования опасных планет, а также разгадка тайн Андромеды.

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BioWare выпустила релизный трейлер Mass Effect: Andromeda

Кадр видео “youtube.com/Electronic Arts Russia”. Скриншот © L!FE

Выход Mass Effect: Andromeda состоится 23 марта на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

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Сергей Сурепин
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