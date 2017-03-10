Вышел релизный трейлер Mass Effect: Andromeda
Студия BioWare представила трейлер, приуроченный к выходу ролевого боевика Mass Effect: Andromeda.
Основной музыкальной темой видео стала композиция Human музыканта Rag’n’Bone Man с припевом: "В конце концов, я всего лишь человек".
По словам разработчикам, игрокам предстоит найти новый дом для человечества. Нас ждут исследования опасных планет, а также разгадка тайн Андромеды.
BioWare выпустила релизный трейлер Mass Effect: Andromeda
Выход Mass Effect: Andromeda состоится 23 марта на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.