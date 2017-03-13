Авторов Mass Effect: Andromeda заподозрили в воровстве

Студия BioWare использовала чужое изображение в истории Азари, которое можно увидеть в Кодексе.

Автором иллюстрации является пользователь под псевдонимом Me4Fan. С его работами можно ознакомиться на сайте DeviantArt.

BioWare использовала чужой рисунок в Mass Effect: Andromeda Фото: © кадр из видео YouTube/канал IGN

Разработчики пока не комментируют сложившуюся ситуацию. Возможно, авторы игры приобрели права на использование иллюстрации фаната.