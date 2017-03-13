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Опубликовано 13 марта 2017, 06:09

Авторов Mass Effect: Andromeda заподозрили в воровстве

Фото: &copy; кадр из видео YouTube/канал IGN

Фото: © кадр из видео YouTube/канал IGN

Студия BioWare использовала чужое изображение в истории Азари, которое можно увидеть в Кодексе.

Автором иллюстрации является пользователь под псевдонимом Me4Fan. С его работами можно ознакомиться на сайте DeviantArt.

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BioWare использовала чужой рисунок в Mass Effect: Andromeda

Фото: © кадр из видео YouTube/канал IGN

Разработчики пока не комментируют сложившуюся ситуацию. Возможно, авторы игры приобрели права на использование иллюстрации фаната.

Выход Mass Effect: Andromeda состоится 23 марта на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

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Сергей Сурепин
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