Авторов Mass Effect: Andromeda заподозрили в воровстве
Студия BioWare использовала чужое изображение в истории Азари, которое можно увидеть в Кодексе.
Автором иллюстрации является пользователь под псевдонимом Me4Fan. С его работами можно ознакомиться на сайте DeviantArt.
BioWare использовала чужой рисунок в Mass Effect: Andromeda
Разработчики пока не комментируют сложившуюся ситуацию. Возможно, авторы игры приобрели права на использование иллюстрации фаната.
Выход Mass Effect: Andromeda состоится 23 марта на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.