"ПСЖ" избавится от "Мамаева и Кокорина"

Напомним, что "ПСЖ" стал первым в истории клубом, вылетевшим из плей-офф еврокубка после домашней победы 4:0. В ответном матче парижане пропустили от "Барселоны" три роковых гола в заключительные семь минут игры. А сразу после этого фиаско французская пресса повесила всех собак на двух футболистов "ПСЖ" — Марко Верратти и Блеза Матюиди, которые якобы перед вылетом в столицу Каталонии загуляли в ночном клубе на вечеринке певицы Рианны.

История очень напоминала ту, в которую угодили после провала на Евро-2016 футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев — их застукали в ночном клубе Монте-Карло. Однако руководство "ПСЖ" сразу же встало на защиту Верратти и Матюиди, назвав публикации СМИ наглой провокацией и пригрозив судом авторитетному изданию L'Equipe.

Как бы то ни было, оба футболиста вошли в число тех, кто почти наверняка покинет Париж предстоящим летом. При этом интерес к Верратти проявляет... "Барселона". А на Матюиди претендует туринский "Ювентус".

Добавим, что Кокорин накануне не был включён главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым в заявку на ближайшие товарищеские матчи. А сегодня поползли слухи о возможном уходе нападающего из "Зенита".

Что касается Мамаева, то потерявший место в сборной при Черчесове полузащитник вчера забил свой первый гол после посиделок в Монте-Карло.