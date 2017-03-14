Кузнецова после ареста совращавшего детей учителя призвала ужесточить законы

Детский омбудсмен подчеркнула, что преступления против половой неприкосновенности детей должны наказываться более жёстко, чем сейчас.

Уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова прокомментировала Лайфу арест преподавателя бальных танцев Владимира Ю., подозреваемого в домогательствах к ученицам младших и средних классов. Она отметила, что всегда выступала за ужесточение законодательства в отношении тех, кто виновен в подобных преступлениях.

— Мы всегда выступали и выступаем за ужесточение наказания за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. И в составе рабочей парламентской группы под председательством И. Яровой участвуем в совершенствовании законодательства в этой сфере. Мы предлагаем пожизненный административный надзор за лицами, совершившими подобные деяния, а также запрет на любые формы общения этих лиц с несовершеннолетними в рамках административного надзора, — сказала Кузнецова.

Она также призвала создать реестр тех, кто был осуждён за такие преступления. Это, по мнению Кузнецовой, поможет усилить контроль за ними.

При этом она отметила, что последние пять лет количество подобных преступлений постоянно растёт.

Только за последние пять лет, как подчеркнула Кузнецова, этот рост составил 40%. В 2016 году зафиксировали 12 353 таких преступления против 8 825 в 2012-м. В 2015 году эта цифра составляла 12 175.

ГСУ СК РФ по Москве уже подтвердило арест 65-летнего учителя бальных танцев, которого обвиняют в педофилии. В отношении него возбудили уголовное дело по статьям "Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста" и "Развратные действия".