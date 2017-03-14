Платный въезд появится только в исторических районах городов

Законопроект о платном въезде в города местные власти смогут распространять только на исторические районы, сообщает

"Интерфакс". Это следует из поправок, подготовленных к законопроекту, который был принят в первом чтении в декабре 2016 года.

— Плату можно будет вводить, только если существует ограничение движения в исторических местах. Законодательное собрание города или субъекта должно будет принять положение, что это место святое и движение там будет ограничено, — сообщил председатель Комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев.

Ранее Лайф сообщал, что Государственная дума приняла в первом чтении 319 голосами "за" законопроект "Об организации дорожного движения в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ". Этот документ в том числе позволяет местным властям сделать платным проезд по дорогам, ввести плату за парковку на придомовых территориях.