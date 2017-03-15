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Опубликовано 15 марта 2017, 05:27

Для Mass Effect: Andromeda озвучили более тысячи персонажей

Фото: &copy; Flickr/Ryan Somma

Фото: © Flickr/Ryan Somma

Mass Effect: Andromeda обещает стать самой масштабной в серии. Даже героев с озвученными репликами в ней будет больше тысячи.

Во время трансляции с мероприятия PAX East 2017 креативный директор Mass Effect: Andromeda Мак Уолтерс рассказал, что в игре будет гигантское количество героев, с которыми можно начать диалог. По его словам, в Andromeda озвучено более 1200 персонажей, в то время как в Mass Effect 3 их было около 670.

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В Mass Effect: Andromeda озвучено более 1200 персонажей

Фото: © Flickr/Ryan Somma

Говоря о количестве реплик в диалогах, разработчики сказали, что в новой игре их больше, чем у Mass Effect 2 и 3 вместе взятых. Это касается и вариативности диалогов. Самыми "разговорчивыми", разумеется, будут напарники главного героя — на них разработчики сделали основной акцент.

Mass Effect: Andromeda выйдет на PC, PS4 и Xbox One уже 21 марта.

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Станислав Погорский
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