Тренер "Локомотива" Юрий Сёмин пристроил сына у самого богатого депутата — 2014

Лайф разобрался в возможных последствиях назначения Андрея Сёмина — сына легендарного Палыча — на пост главного тренера клуба ФНЛ "Мордовия".

"Мордовия" — весьма примечательный футбольный клуб. Летом 2016 года его после вылета из РФПЛ возглавил Дмитрий Черышев, переехавший в Саранск не откуда-нибудь, а из Севильи. Там известный в прошлом футболист сборной России работал помощником Унаи Эмери — экс-тренера "Спартака", который в 2013–2015 годах трижды привёл "Севилью" к триумфу в Лиге Европы. Не так давно Эмери, уже будучи наставником "ПСЖ", пережил самое страшное в карьере разочарование — 1:6 от "Барселоны". А Черышев был уволен из "Мордовии", которая застряла в зоне вылета ФНЛ... Вот на место Черышева и пришёл Андрей Сёмин. Однако главный тренер он только де-юре. Де-факто тренировочным процессом будет управлять его друг Марат Мустафин, у которого, на беду "Мордовии", пока нет тренерской лицензии категории PRO.

Марат Мустафин не может быть главным тренером клуба ФНЛ из-за отсутствия лицензии PRO. Фото: © ФК "Мордовия"

Кстати, в Краснодаре, где 19 марта состоится дебют Сёмина-младшего, прошлым летом сложилась схожая, но более скандальная история. "Кубань" долгое время выкуривала из команды румына Дана Петреску, место которого в конце концов занял — опять же де-юре — Николай Южанин, давний товарищ... Леонида Слуцкого. По факту же тренировками кубанцев руководит Евгений Калешин. Сложно сказать, оказал ли протекцию Южанину Слуцкий. А вот в отношении Андрея Сёмина, по информации Лайфа, такая протекция со стороны его легендарного отца Юрия Сёмина — самого успешного тренера в истории "Локомотива" — была.

В "Кубани" есть свой "Андрей Сёмин" — Николай Южанин. Фото: © ФК "Кубань"

Сёмин-старший выдернул сына из Орехово-Зуева (где тот трудился в ПФЛ), воспользовавшись своими старыми связями в Саранске. Там он сам (вместе с Андреем) уже работал, ещё когда "Мордовия" представляла РФПЛ. Заодно Юрий Палыч подготовил "запасной аэродром" самому себе на случай вероятного ухода из "Локомотива", поставившего перед ним в текущем сезоне сложную и обязательную задачу выиграть Кубок России. В Саранске Сёмин хорошо знает местного депутата и предпринимателя Сергея Сиушова. Тот в 2014–2015 годах прекратил финансирование "Мордовии", спровоцировав отставку Сёминых, однако на человеческие отношения тренера и инвестора та история не повлияла.

Андрей Сёмин. Фото: © ФК "Кубань"

Сиушов в 2014 году задекларировал самый высокий доход (6,7 млрд рублей) среди всех российских народных избранников — благодаря продаже пакета акций "Мордовцемента", где являлся акционером и гендиректором. Именно подготовка к той сделке и вынудила предпринимателя временно уйти из мордовского футбола. Теперь же Сиушов возвращается, создав новую бизнес-структуру. Речь о группе "Сфера" — многопрофильном холдинге, занятом в агрокомплексе и строительстве. Эта компания вознамерилась снова вложиться в "Мордовию", если власти погасят многочисленные долги, поставившие клуб на грань вылета в ПФЛ. А для подстраховки "Сфера" создала с нуля по соседству ФК "Саранск".

Сергей Сиушов. Фото: © Twitter