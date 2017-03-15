Тренер "Локомотива" Юрий Сёмин пристроил сына у самого богатого депутата — 2014
Лайф разобрался в возможных последствиях назначения Андрея Сёмина — сына легендарного Палыча — на пост главного тренера клуба ФНЛ "Мордовия".
"Мордовия" — весьма примечательный футбольный клуб. Летом 2016 года его после вылета из РФПЛ возглавил Дмитрий Черышев, переехавший в Саранск не откуда-нибудь, а из Севильи. Там известный в прошлом футболист сборной России работал помощником Унаи Эмери — экс-тренера "Спартака", который в 2013–2015 годах трижды привёл "Севилью" к триумфу в Лиге Европы.
Не так давно Эмери, уже будучи наставником "ПСЖ", пережил самое страшное в карьере разочарование — 1:6 от "Барселоны". А Черышев был уволен из "Мордовии", которая застряла в зоне вылета ФНЛ...
Вот на место Черышева и пришёл Андрей Сёмин. Однако главный тренер он только де-юре. Де-факто тренировочным процессом будет управлять его друг Марат Мустафин, у которого, на беду "Мордовии", пока нет тренерской лицензии категории PRO.
Марат Мустафин не может быть главным тренером клуба ФНЛ из-за отсутствия лицензии PRO. Фото: © ФК "Мордовия"
Кстати, в Краснодаре, где 19 марта состоится дебют Сёмина-младшего, прошлым летом сложилась схожая, но более скандальная история. "Кубань" долгое время выкуривала из команды румына Дана Петреску, место которого в конце концов занял — опять же де-юре — Николай Южанин, давний товарищ... Леонида Слуцкого. По факту же тренировками кубанцев руководит Евгений Калешин.
Сложно сказать, оказал ли протекцию Южанину Слуцкий. А вот в отношении Андрея Сёмина, по информации Лайфа, такая протекция со стороны его легендарного отца Юрия Сёмина — самого успешного тренера в истории "Локомотива" — была.
В "Кубани" есть свой "Андрей Сёмин" — Николай Южанин. Фото: © ФК "Кубань"
Сёмин-старший выдернул сына из Орехово-Зуева (где тот трудился в ПФЛ), воспользовавшись своими старыми связями в Саранске. Там он сам (вместе с Андреем) уже работал, ещё когда "Мордовия" представляла РФПЛ. Заодно Юрий Палыч подготовил "запасной аэродром" самому себе на случай вероятного ухода из "Локомотива", поставившего перед ним в текущем сезоне сложную и обязательную задачу выиграть Кубок России.
В Саранске Сёмин хорошо знает местного депутата и предпринимателя Сергея Сиушова. Тот в 2014–2015 годах прекратил финансирование "Мордовии", спровоцировав отставку Сёминых, однако на человеческие отношения тренера и инвестора та история не повлияла.
Андрей Сёмин. Фото: © ФК "Кубань"
Сиушов в 2014 году задекларировал самый высокий доход (6,7 млрд рублей) среди всех российских народных избранников — благодаря продаже пакета акций "Мордовцемента", где являлся акционером и гендиректором. Именно подготовка к той сделке и вынудила предпринимателя временно уйти из мордовского футбола.
Теперь же Сиушов возвращается, создав новую бизнес-структуру. Речь о группе "Сфера" — многопрофильном холдинге, занятом в агрокомплексе и строительстве. Эта компания вознамерилась снова вложиться в "Мордовию", если власти погасят многочисленные долги, поставившие клуб на грань вылета в ПФЛ. А для подстраховки "Сфера" создала с нуля по соседству ФК "Саранск".
Сергей Сиушов. Фото: © Twitter
В любом случае цель вернуть Саранск в большой российский футбол перед чемпионатом мира, матчи которого в 2018 году пройдут и в этом городе, поставлена. Помимо "Сферы" вкладывать средства в "Мордовию" с весны 2017-го готов пивоваренный концерн Anheuser-Busch InBev. Его "дочка" производит в Саранске примерно 20 процентов внутрироссийской продукции, одна из марок концерна является официальным спонсором ЧМ-2018.
По информации Лайфа, переговоры Юрия Сёмина с Сиушовым и региональными властями о назначении сына в "Мордовию" тянулись полтора месяца. Запасной аэродром подготовлен. Осталось дождаться конца сезона, когда прояснится судьба легендарного тренера и окончательный формат ("Мордовия", "Саранск" или объединение этих клубов) большого футбола в волжской республике.
Отметим, что Сёмин уже вывел "Локомотив" в полуфинал Кубка России, однако в РФПЛ железнодорожники опять забуксовали — в минувшем туре, проиграв на своём поле "Краснодару" и оставшись на 10-м месте.