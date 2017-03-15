Жириновский сравнил дело вокруг премии главы Почты России с делом Сердюкова

Депутат Государственной думы Владимир Жириновский прокомментировал возбуждение уголовного дела в отношении чиновницы из Минкомсвязи, которая, по мнению следствия, ответственна за назначение многомиллионной премии главе Почты России. По мнению Жириновского, в этом деле прослеживается любовная связь подобно той, что была в деле Сердюкова и Васильевой.

— Оказывается, это дама в министерстве, отвечающая за премии, накрутила. Ну, явно там любовная связь, скорее всего, любовница. Сердюков и Васильева, новый вариант. 92 миллиона лишних написала. Так нельзя делать. И глава Почты России знал, что это незаконная премия. Обоих в тюрьму и показательный процесс, — заявил Владимир Жириновский.