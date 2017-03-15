Жириновский сравнил дело вокруг премии главы Почты России с делом Сердюкова
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Депутат Государственной думы Владимир Жириновский прокомментировал возбуждение уголовного дела в отношении чиновницы из Минкомсвязи, которая, по мнению следствия, ответственна за назначение многомиллионной премии главе Почты России. По мнению Жириновского, в этом деле прослеживается любовная связь подобно той, что была в деле Сердюкова и Васильевой.
— Оказывается, это дама в министерстве, отвечающая за премии, накрутила. Ну, явно там любовная связь, скорее всего, любовница. Сердюков и Васильева, новый вариант. 92 миллиона лишних написала. Так нельзя делать. И глава Почты России знал, что это незаконная премия. Обоих в тюрьму и показательный процесс, — заявил Владимир Жириновский.
Напомним, ранее стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении начальницы одного из департаментов Минкомсвязи РФ. По мнению следствия, именно она выписала должностную премию главе Почты России, в восемь раз превышающую положенную сумму.