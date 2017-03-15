Ирина Яровая назвала наезд водителя джипа на мальчика в Приозерске преступлением

Депутат Госдумы Ирина Яровая на сегодняшнем заседании парламента дала оценку действиям водителя Владимира Бельского, намеренно сбившего игравшего у дороги десятилетнего мальчика в Приозерске Ленобласти. Она назвала его действия преступлением.

В отношении двух маленьких детей взрослый мужчина не просто позволил самоуправство, не просто проявил какую-то бестактность, непонимание ситуации, он фактически совершил преступление

— Осуществляя даже лёгкий наезд на ребёнка преднамеренно, он, безусловно, осознавал то, что совершает преступление, и безразлично относился к последствиям, — подчеркнула она.

Она также назвала ситуацию вопиющей, а реакцию правоохранительных органов, которые квалифицировали инцидент как хулиганство, мягкой.

Напомним, 9 марта в Приозерске водитель внедорожника сбил ребёнка, который стрелял по проезжавшим машинам из игрушечного автомата. Инцидент зафиксировали камеры наблюдения, установленные на крыльце магазина в центре города.

Водителю не понравились детские развлечения, он резко развернулся и догнал ребят, бросившихся наутёк. Внедорожник вылетел на газон и сбил ребёнка, вытолкнув бампером на проезжую часть. После этого водитель вышел из машины, схватил мальчика, поставил его на колени и вызвал полицию. В такой позе ребёнок простоял на обочине около 15 минут в ожидании правоохранителей.

Прибывшие на место полицейские, не разобравшись в ситуации, отпустили заявителя, которым оказался бизнесмен Владимир Бельский, и забрали мальчика. Позже резонансным случаем заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин, который взял дело под личный контроль и поручил задержать водителя.