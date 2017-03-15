Политолог Мухин счёл устроенный Жириновским скандал частью предвыборной кампании

— Это продолжение его избирательной компании, которую он собирается провести ярко, претендуя на второе место. Судя по всему, основной моделью его поведения будет скандал, — заметил Мухин.

Резкие заявления Жириновский сделал в ходе сегодняшнего заседания Госдумы. Он пообещал "въехать в Кремль" в марте следующего года и заявил, что собирается вешать и расстреливать "негодяев и подлецов". Лидер ЛДПР выступил с резкой критикой своих коллег, утверждая, что его однопартийцев намеренно вытеснили из депутатского корпуса Московской области. Депутат ГД Оксана Пушкина заявила, что повода для таких обвинений нет, и добавила, что Жириновскому стоит извиниться перед коллегами.