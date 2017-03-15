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Регион
Опубликовано 15 марта 2017, 18:57

Политолог Мухин счёл устроенный Жириновским скандал частью предвыборной кампании

Фото: &copy;РИА Новости/Владимир Федоренко

Фото: ©РИА Новости/Владимир Федоренко

По мнению Алексея Мухина, скандалы будут для лидера ЛДПР основной моделью поведения.

Заявления лидера ЛДПР Владимира Жириновского о намерении вешать и расстреливать депутатов — часть предвыборной кампании политика, заявил Лайфу политолог Алексей Мухин.

— Это продолжение его избирательной компании, которую он собирается провести ярко, претендуя на второе место. Судя по всему, основной моделью его поведения будет скандал, — заметил Мухин.

Политолог уверен, что в ближайшее время можно ждать новых таких демаршей.



— Таким образом Жириновский пытается вернуть былую славу экстравагантного политика, — пояснил Мухин.

Резкие заявления Жириновский сделал в ходе сегодняшнего заседания Госдумы. Он пообещал "въехать в Кремль" в марте следующего года и заявил, что собирается вешать и расстреливать "негодяев и подлецов". Лидер ЛДПР выступил с резкой критикой своих коллег, утверждая, что его однопартийцев намеренно вытеснили из депутатского корпуса Московской области. Депутат ГД Оксана Пушкина заявила, что повода для таких обвинений нет, и добавила, что Жириновскому стоит извиниться перед коллегами.

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Ольга Кукушкина
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