В ГД пообещали проигнорировать предложение забирать авто за опасное вождение
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Комитет Госдумы, в который направлена инициатива, скорее всего, даже не будет обсуждать идею, уверен Вячеслав Лысаков.
Предложение наказывать конфискацией автомобиля за повторные случаи опасного вождения, которое направлено главе Комитета ГД по госстроительству и законодательству Павлу Крашенинникову, скорее всего, вовсе не будет рассматриваться, заявил Лайфу первый зампред комитета Вячеслав Лысаков.
— Комитет даже обсуждать не будет это предложение. Кто этот человек? Откуда он взялся? Какое отношение имеет к дорожной безопасности? — сказал Лысаков.
Он напомнил, что даже сам закон об опасном вождении ещё не принят.
— Некто предлагает ужесточить то, что ещё даже не вступило в силу, — заметил парламентарий.
Конфисковывать автомобиль за повторные случаи опасного вождения думскому комитету предложил глава Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" Рахман Янсуков. Он ранее направлял в Госдуму и другие предложения: выступал с идеей учредить День патриотизма в день введения продуктового эмбарго, а также хотел запретить детям чиновников учиться за границей.