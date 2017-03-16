В ГД пообещали проигнорировать предложение забирать авто за опасное вождение

Комитет Госдумы, в который направлена инициатива, скорее всего, даже не будет обсуждать идею, уверен Вячеслав Лысаков.

Предложение наказывать конфискацией автомобиля за повторные случаи опасного вождения, которое направлено главе Комитета ГД по госстроительству и законодательству Павлу Крашенинникову, скорее всего, вовсе не будет рассматриваться, заявил Лайфу первый зампред комитета Вячеслав Лысаков.

— Комитет даже обсуждать не будет это предложение. Кто этот человек? Откуда он взялся? Какое отношение имеет к дорожной безопасности? — сказал Лысаков.

Он напомнил, что даже сам закон об опасном вождении ещё не принят.

— Некто предлагает ужесточить то, что ещё даже не вступило в силу, — заметил парламентарий.