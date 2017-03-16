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Опубликовано 16 марта 2017, 16:43

На мобильных устройствах выйдет приложение-компаньон для Mass Effect: Andromeda

Фото: &copy;&nbsp;masseffectarchives.com

Фото: © masseffectarchives.com

Космическая экшен-RPG Mass Effect: Andromeda получит собственное приложение-компаньон.

Компания EA решила поддержать старую моду и сделать приложение для мобильных устройств, которое позволит пользователям оставаться в мире Mass Effect: Andromeda даже вне дома.

Apex HQ отслеживает прогресс игрока в мультиплеерном режиме Andromeda, например, просматривая открытых персонажей и полученные награды. Главный экран Apex HQ пользователи смогут настраивать для себя.

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Для Mass Effect: Andromeda выпустят мобильное приложение-компаньон

Фото: © 

masseffectarchives.com

Приложение также позволит настраивать экипировку персонажей в мультиплеере, чтобы по возвращении домой не тратить на это время, а сразу приступать к игре. Для использования Apex HQ понадобится установить его на свой смартфон и войти в аккаунт EA.

Apex HQ станет доступно для устройств на Android и iOS уже 20 марта. Сама Mass Effect: Andromeda, в свою очередь, выйдет на PC, PS4 и Xbox One через день, 21 марта.

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Станислав Погорский
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