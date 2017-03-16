На мобильных устройствах выйдет приложение-компаньон для Mass Effect: Andromeda

Apex HQ отслеживает прогресс игрока в мультиплеерном режиме Andromeda, например, просматривая открытых персонажей и полученные награды. Главный экран Apex HQ пользователи смогут настраивать для себя.

Компания EA решила поддержать старую моду и сделать приложение для мобильных устройств, которое позволит пользователям оставаться в мире Mass Effect: Andromeda даже вне дома.

Приложение также позволит настраивать экипировку персонажей в мультиплеере, чтобы по возвращении домой не тратить на это время, а сразу приступать к игре. Для использования Apex HQ понадобится установить его на свой смартфон и войти в аккаунт EA.

Apex HQ станет доступно для устройств на Android и iOS уже 20 марта. Сама Mass Effect: Andromeda, в свою очередь, выйдет на PC, PS4 и Xbox One через день, 21 марта.