Жириновский оправдался за свои слова о расстреле депутатов
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На сегодняшнем пленарном заседании руководитель фракции ЛДПР в Государственной думе Владимир Жириновский пояснил свои резкие заявления о том, что собирается вешать и расстреливать депутатов.
— Я вас, депутатов, в лицо не знаю многих, так что я не к вам обращался! Я обращался к беззаконию, к коррупции. Как артист со сцены обращается не к зрителю в зале, а к ситуации в целом! Я никогда себе не позволю такого. Я к стране обращаюсь, — сказал политик.
Напомним, лидер ЛДПР выступил с резкой критикой своих коллег, утверждая, что его однопартийцев намеренно вытеснили из депутатского корпуса Московской области. Депутат ГД Оксана Пушкина заявила, что повода для таких обвинений нет, и добавила, что Жириновскому стоит извиниться перед коллегами.