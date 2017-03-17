Жириновский оправдался за свои слова о расстреле депутатов

— Я вас, депутатов, в лицо не знаю многих, так что я не к вам обращался! Я обращался к беззаконию, к коррупции. Как артист со сцены обращается не к зрителю в зале, а к ситуации в целом! Я никогда себе не позволю такого. Я к стране обращаюсь, — сказал политик.