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Опубликовано 17 марта 2017, 14:38

Авторы Mass Effect: Andromeda не планируют исправлять проблемы с анимацией

Фото &copy; Wikimedia Commons

Фото © Wikimedia Commons

Пользователи продолжают жаловаться на ошибки в пробной версии Mass Effect: Andromeda.

Студия BioWare сообщила, что в ближайшее время не планирует исправлять лицевую анимацию персонажей, которая ранее вызвала шквал критики со стороны игроков.

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Лицевая анимация в Mass Effect: Andromeda останется неизменной

Фото © Wikimedia Commons

Несмотря на то что разработчики уже подготовили патч первого дня, в него войдут только исправления ошибок и улучшение оптимизации. Глобальные изменения игры авторы Mass Effect: Andromeda ещё не обсуждали.

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Корабль уплыл, поэтому лица в финальной версии останутся такими же. Все остальные обновления обсуждаются разработчиками

Ян Фрейзер, ведущий дизайнер BioWare

Напомним, 16 марта вышла на ПК и Xbox One пробная версия Mass Effect: Andromeda. Релиз полной версии состоится 23 марта.

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Сергей Сурепин
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