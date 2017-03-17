Авторы Mass Effect: Andromeda не планируют исправлять проблемы с анимацией

Студия BioWare сообщила, что в ближайшее время не планирует исправлять лицевую анимацию персонажей, которая ранее вызвала шквал критики со стороны игроков.

Несмотря на то что разработчики уже подготовили патч первого дня, в него войдут только исправления ошибок и улучшение оптимизации. Глобальные изменения игры авторы Mass Effect: Andromeda ещё не обсуждали.