Авторы Mass Effect: Andromeda не планируют исправлять проблемы с анимацией
Фото © Wikimedia Commons
Пользователи продолжают жаловаться на ошибки в пробной версии Mass Effect: Andromeda.
Студия BioWare сообщила, что в ближайшее время не планирует исправлять лицевую анимацию персонажей, которая ранее вызвала шквал критики со стороны игроков.
Лицевая анимация в Mass Effect: Andromeda останется неизменной
Фото © Wikimedia Commons
Несмотря на то что разработчики уже подготовили патч первого дня, в него войдут только исправления ошибок и улучшение оптимизации. Глобальные изменения игры авторы Mass Effect: Andromeda ещё не обсуждали.
Корабль уплыл, поэтому лица в финальной версии останутся такими же. Все остальные обновления обсуждаются разработчиками
Ян Фрейзер, ведущий дизайнер BioWare
Напомним, 16 марта вышла на ПК и Xbox One пробная версия Mass Effect: Andromeda. Релиз полной версии состоится 23 марта.