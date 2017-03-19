В Госдуме назвали агонией санкции Украины против посетивших Крым политиков

Ранее секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что в стране намерены ввести ограничения против посетивших Крым европейских политиков.

Украинские санкции не могут противостоять объективным международным процессам, поэтому они вряд ли серьёзно скажутся на чиновниках, приехавших сегодня в Крым, заявил Лайфу член Комитета Госдумы по международным делам Адальби Шхагошев.

— С каждым днём всё больше людей в мире внимательно изучают международные процессы и признают референдум. Адекватные европейцы хотят реально видеть, как люди сегодня живут и на самом ли деле они хотели жить в составе РФ. Ответ — да, хотели. Санкции — это некая агония. Они каждый раз хотят показывать, что Крым всё ещё украинский. Это всё от того, что Порошенко совсем не удерживает ситуацию, — пояснил Адальби Шхагошев.

Депутат также отметил, что недавно общался с представителями Франции, ранее посетившими Крым. По словам Шхагошева, у иностранцев остались приятные впечатления от визита.

— Я общался с французами, которые недавно посетили Крым. Это люди, которые реально хотят знать и доносить до своих партнёров, что происходит. Они не выясняют, кто виноват, они на стороне людей, — добавил собеседник Лайфа.

Напомним, сегодня в Крым прибыла делегация европейских и украинских политиков, которые желают лично ознакомиться с ситуацией на полуострове, чтобы рассказать о ней в своих странах.