Mass Effect: Andromeda разочаровала критиков

В Сети начали появляться первые рецензии на космический боевик Mass Effect: Andromeda.

20 марта завершилось эмбарго и зарубежные издания начали публиковать рецензии на Mass Effect: Andromeda. Сейчас средняя оценка критиков составляет 73 балла из 100. Пока что это самая низко оценённая критиками RPG от BioWare.

Критики разочарованы в Mass Effect: Andromeda Фото © Wikimedia Commons

Издание GameSpot поставило игре 6 баллов, указав следующие минусы: "деревянные" персонажи и диалоги, слишком много второстепенных заданий, технические проблемы.

Ещё одной проблемой, на которую жалуется большая часть критиков, стала несбалансированность. Практически все ругают Mass Effect: Andromeda с технической стороны. Так, например, на консолях показатель FPS опускается порой до 10 кадров в секунду.