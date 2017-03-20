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Опубликовано 20 марта 2017, 07:57

Mass Effect: Andromeda разочаровала критиков

Фото &copy; Wikimedia Commons

Фото © Wikimedia Commons

В Сети начали появляться первые рецензии на космический боевик Mass Effect: Andromeda.

20 марта завершилось эмбарго и зарубежные издания начали публиковать рецензии на Mass Effect: Andromeda. Сейчас средняя оценка критиков составляет 73 балла из 100. Пока что это самая низко оценённая критиками RPG от BioWare.

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Критики разочарованы в Mass Effect: Andromeda

Фото © Wikimedia Commons

Издание GameSpot поставило игре 6 баллов, указав следующие минусы: "деревянные" персонажи и диалоги, слишком много второстепенных заданий, технические проблемы.

Ещё одной проблемой, на которую жалуется большая часть критиков, стала несбалансированность. Практически все ругают Mass Effect: Andromeda с технической стороны. Так, например, на консолях показатель FPS опускается порой до 10 кадров в секунду.

Напомним, Mass Effect: Andromeda выходит 21 марта 2017 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

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Сергей Сурепин
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