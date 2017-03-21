Дополнение для Goat Simulator на PS4 пародирует Mass Effect и "Звёздные войны"

Шутливый симулятор козы Goat Simulator получит новое дополнение, пародирующее известные научно-фантастические серии.

На следующей неделе для Goat Simulator выйдет дополнение с научно-фантастической тематикой. В нём авторы пародируют серии Mass Effect и "Звёздные войны": в игру добавили узнаваемые элементы этих франшиз.

В Waste of Space игрок может улучшать собственную космическую базу, вплоть до создания укромного уголка для установления любовных связей с командой — так авторы высмеивают систему отношений в Mass Effect. В трейлере также есть отсылки к "Чужому", "Терминатору" и игре Portal.

Дополнение для Goat Simulator, высмеивающее Mass Effect, выйдет на PS4 уже на следующей неделе