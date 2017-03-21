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Опубликовано 21 марта 2017, 06:53

Обновление для Mass Effect: Andromeda исправляет технические проблемы PC-версии

Фото: &copy;&nbsp;facebook.com/andromedamasseffect

Фото: © facebook.com/andromedamasseffect

Разработчики Mass Effect: Andromeda выпустили обновление, исправляющее часть технических проблем PC-версии игры.

Продюсер Mass Effect: Andromeda Фернандо Мело в своём "твиттере" сообщил, что игра получила новое обновление, призванное исправить некоторые технические проблемы.

Полного списка изменений нет, однако Мело рассказал, что были решены проблемы с возникновением чёрного экрана, совместимостью с Corsair Utility Engine, исправлены звуки в мультиплеере и быстрые клавиши.

Также Фернандо заявил, что сейчас ведутся работы над решением проблем с серверами в мультиплеере, из-за которых игроки не могли выполнить некоторые испытания.

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Новый патч для Mass Effect: Andromeda на PC исправляет технические проблемы

Фото: © facebook.com/andromedamasseffect

Сейчас в BioWare работают и над будущими патчами, обязанными исправить другие проблемы, с которыми столкнулись ранние игроки. Например, многие жалуются, что сопартийцы пропускают некоторые реплики, а задания иногда отслеживаются некорректно.

Mass Effect: Andromeda выйдет на PC, PS4 и Xbox One 21 марта.

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Станислав Погорский
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