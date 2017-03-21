Обновление для Mass Effect: Andromeda исправляет технические проблемы PC-версии
Фото: © facebook.com/andromedamasseffect
Разработчики Mass Effect: Andromeda выпустили обновление, исправляющее часть технических проблем PC-версии игры.
Продюсер Mass Effect: Andromeda Фернандо Мело в своём "твиттере" сообщил, что игра получила новое обновление, призванное исправить некоторые технические проблемы.
PC @masseffect folks, be sure to grab latest patch (pushed out today) - fix black screen / Corsair utility, MP sound, MP F-keys issues— Fernando Melo (@DiscoBabaloo) 20 марта 2017 г.
Полного списка изменений нет, однако Мело рассказал, что были решены проблемы с возникновением чёрного экрана, совместимостью с Corsair Utility Engine, исправлены звуки в мультиплеере и быстрые клавиши.
Также Фернандо заявил, что сейчас ведутся работы над решением проблем с серверами в мультиплеере, из-за которых игроки не могли выполнить некоторые испытания.
Новый патч для Mass Effect: Andromeda на PC исправляет технические проблемы
Фото: © facebook.com/andromedamasseffect
Сейчас в BioWare работают и над будущими патчами, обязанными исправить другие проблемы, с которыми столкнулись ранние игроки. Например, многие жалуются, что сопартийцы пропускают некоторые реплики, а задания иногда отслеживаются некорректно.
Mass Effect: Andromeda выйдет на PC, PS4 и Xbox One 21 марта.