Обновление для Mass Effect: Andromeda исправляет технические проблемы PC-версии

Полного списка изменений нет, однако Мело рассказал, что были решены проблемы с возникновением чёрного экрана, совместимостью с Corsair Utility Engine, исправлены звуки в мультиплеере и быстрые клавиши.

Также Фернандо заявил, что сейчас ведутся работы над решением проблем с серверами в мультиплеере, из-за которых игроки не могли выполнить некоторые испытания.