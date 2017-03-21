Парализованный гонщик принял участие в гонке "Пайкс Пик"

В 2000 году гонщик попал в аварию, после которой оказался парализован ниже шеи. Впоследствии бывший спортсмен стал владельцем команды Sam Schmidt Motorsports в американской серии Indycar, а также получил права на управление автомобилем.

Фирма Arrow Electronics адаптировала для парализованного пилота Chevrolet Corvette, установив на него полуавтономную систему вождения. Движения головы водителя отслеживают камеры, которые дают команды на повороты руля, замедлением и ускорением машины пилот управляет с помощью изменения дыхания, а другие команды подаются голосом.

За рулём своего Chevrolet Corvette Сэм Шмидт проехал 20-километровую дистанцию гонки "Пайкс Пик" на одноимённой горе в Колорадо.