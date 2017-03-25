Ранняя версия Mass Effect: Andromeda была похожа на No Man's Sky
Фото: © facebook.com/NoMansSky
Научно-фантастическая ролевая игра Mass Effect: Andromeda могла получиться сильно похожей на процедурно генерируемый экшен No Man's Sky
Продюсер серии Mass Effect Фабрис Кодноминас рассказал, что разработчики из BioWare при создании Andromeda сильно вдохновлялись No Man's Sky, вышедшей летом 2016 года. В какой-то момент команда даже думала скопировать главную особенность чужой игры.
В No Man's Sky игрок может исследовать любую планету в виртуальной Галактике. Это возможно благодаря использованию алгоритма процедурной генерации миров: поверхность каждого небесного тела создаётся автоматически, а не вручную. Таким образом новый контент в игре не может иссякнуть.
Mass Effect: Andromeda могла быть похожа на No Man's Sky
Фото: © facebook.com/NoMansSky
Авторы Mass Effect: Andromeda думали сделать похожее в своей игре: помимо сюжетных локаций можно было бы приземляться на любую планету Андромеды. Позже от этой идеи отказались, потому что такой подход "не позволял поддерживать необходимую планку качества". По словам Фабриса, в финальной версии Andromeda и так хватает занятий для игрока.
Mass Effect: Andromeda вышла на PC, PS4 и Xbox One 21 марта.