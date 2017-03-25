Ранняя версия Mass Effect: Andromeda была похожа на No Man's Sky

Продюсер серии Mass Effect Фабрис Кодноминас рассказал, что разработчики из BioWare при создании Andromeda сильно вдохновлялись No Man's Sky, вышедшей летом 2016 года. В какой-то момент команда даже думала скопировать главную особенность чужой игры.

В No Man's Sky игрок может исследовать любую планету в виртуальной Галактике. Это возможно благодаря использованию алгоритма процедурной генерации миров: поверхность каждого небесного тела создаётся автоматически, а не вручную. Таким образом новый контент в игре не может иссякнуть.