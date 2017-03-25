Квалификация "Ф-1" в Мельбурне. Хэмилтон — лучший, Квят — 9-й, Риккардо вылетел

Первый в сезоне Гран-при "Формулы-1" с первого ряда начнут Льюис Хэмилтон (Mercedes) и Себастьян Феттель (Ferrari), а россиянин Даниил Квят (Toro Rosso) стартует девятым, перед попавшим в аварию в третьем сегменте квалификации хозяином австралийской трассы Даниэлем Риккардо (Red Bull).

Риккардо улетел в отбойники в самом начале третьего сегмента. Из-за австралийца квалификацию даже пришлось прервать на несколько минут.

Но для российских болельщиков главным событием стало попадание в заключительный сегмент Квята, который в итоге показал 9-е время, на одну позицию уступив партнёру по Toro Rosso испанцу Карлосу Сайнсу.

Первое место ожидаемо завоевал главный фаворит сезона, трёхкратный чемпион мира Льюис Хэмилтон. А следом за ним завтра стартует четырёхкратный чемпион Себастьян Феттель.