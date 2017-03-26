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Регион
Опубликовано 26 марта 2017, 16:36

В Госдуме связали заявления Климкина об СССР с попыткой угодить Западу

Глава МИД Украины Павел Климкин. Фото:&copy; РИА Новости/ Евгений Котенко

Глава МИД Украины Павел Климкин. Фото:© РИА Новости/ Евгений Котенко

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин обвинил Россию в намерении возродить СССР и построить "новую Российскую империю".

Глава МИД Украины Павел Климкин делает заявления, которые согласуются с политикой нынешних киевских властей, и пытается угодить Западу, заявил Лайфу первый замглавы Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

— Ничего нового, Климкин является проводником политики, которую проводит нынешняя киевская власть. Политика связана с тем, чтобы рассорить наши братские народы. У нынешних киевских властей осталось не так много ресурсов для сохранения своей власти. Они хотят понравиться западным патронам и разжигают истерию. Павел Климкин просто пытается быть полезным, — пояснил Дмитрий Новиков.

Напомним, ранее в колонке для газеты The Guardian глава МИД Украины Павел Климкин призвал вести диалог с Россией только с позиции силы. По его словам, Запад не должен доверять РФ. Климкин подчеркнул, что на кону стоит "безопасность Европы и всего Запада".

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Ксения Кияница
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