В Госдуме связали заявления Климкина об СССР с попыткой угодить Западу

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин обвинил Россию в намерении возродить СССР и построить "новую Российскую империю".

Глава МИД Украины Павел Климкин делает заявления, которые согласуются с политикой нынешних киевских властей, и пытается угодить Западу, заявил Лайфу первый замглавы Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

— Ничего нового, Климкин является проводником политики, которую проводит нынешняя киевская власть. Политика связана с тем, чтобы рассорить наши братские народы. У нынешних киевских властей осталось не так много ресурсов для сохранения своей власти. Они хотят понравиться западным патронам и разжигают истерию. Павел Климкин просто пытается быть полезным, — пояснил Дмитрий Новиков.