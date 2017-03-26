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Опубликовано 26 марта 2017, 21:34

42-летний американец разбился насмерть во время автогонки во Флориде (видео)

Фото: YouTube

Фото: YouTube

Дэвид Стил не справился с управлением автомобилем на трассе Desoto Speedway и на высокой скорости влетел в отбойник.

Авария произошла в результате неудачного обгона Стилом другого гонщика. Врачи не смогли спасти американского спортсмена, получившего многочисленные травмы. Ранее Стил участвовал в престижных сериях, в том числе в "Наскар" и "Индикар".

Напомним, что сегодня в Австралии стартовали королевские гонки "Формулы-1".

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