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Опубликовано 27 марта 2017, 12:22

Во Франции пройдёт гонка нанокаров по золотому нанотреку

Фото: &copy; L!FE

Фото: © L!FE

Первая в истории гонка молекулярных нанокаров состоится в Тулузе в конце апреля 2017 года.

Транспортные средства, состоящие из атомов, будут на протяжении 36 часов соревноваться на сделанном из атомов золота гоночном треке максимум 100 нанометров в длину. "Топливом" для нанокаров станут электрические импульсы, сообщает ScienceDaily.

Наблюдать за ходом соревнований будут учёные с помощью микроскопа в институте CEMES в Тулузе. Также организаторы обещают вести прямую видеотрансляцию на канале Nanocar Race на сервисе YouTube.

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Максим Вершинин
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