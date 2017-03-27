Во Франции пройдёт гонка нанокаров по золотому нанотреку

Первая в истории гонка молекулярных нанокаров состоится в Тулузе в конце апреля 2017 года.

Транспортные средства, состоящие из атомов, будут на протяжении 36 часов соревноваться на сделанном из атомов золота гоночном треке максимум 100 нанометров в длину. "Топливом" для нанокаров станут электрические импульсы, сообщает ScienceDaily.

Наблюдать за ходом соревнований будут учёные с помощью микроскопа в институте CEMES в Тулузе. Также организаторы обещают вести прямую видеотрансляцию на канале Nanocar Race на сервисе YouTube.