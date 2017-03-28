Продажи Mass Effect: Andromeda уступают предыдущим частям

Новая часть Mass Effect лидирует по продажам прошлой недели на британском рынке, но проигрывает трилогии о капитане Шепарде.

27 марта 2017 года стали известны данные о продажах игр в Великобритании за прошедшую неделю. Список возглавила Mass Effect: Andromeda.

Mass Effect: Andromeda продаётся хуже оригинальной трилогии Фото: © facebook.com/andromedamasseffect

Для Великобритании Mass Effect: Andromeda — третий крупнейший релиз за год. Первые два места занимают Horizon: Zero Dawn и Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands. Речь идёт только о физических копиях игр: 55% продаж приходятся на PlayStation 4, 41% — на Xbox One, а доля PC-копий составляет лишь 4%.