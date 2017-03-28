В США мужчины помогли уставшей бегунье добраться до финиша

Женщина почти рухнула к концу полумарафона, который проходил в Филадельфии. Но трое других участников помогли ей добраться до финишной прямой, передаёт телеканал iTV.

Как видно на записи, трое мужчин остановились и подняли девушку, после чего один из молодых людей понёс её на руках.

Мужчины, которые помогли уставшей бегунье, рассказали, что не пытались побить никаких рекордов и участвовали в марафоне для себя.