В США мужчины помогли уставшей бегунье добраться до финиша
Женщина почти рухнула к концу полумарафона, который проходил в Филадельфии. Но трое других участников помогли ей добраться до финишной прямой, передаёт телеканал iTV.
Как видно на записи, трое мужчин остановились и подняли девушку, после чего один из молодых людей понёс её на руках.
Мужчины, которые помогли уставшей бегунье, рассказали, что не пытались побить никаких рекордов и участвовали в марафоне для себя.
— Это был просто очередной день для пробежки, — цитирует iTV слова одного из молодых людей.