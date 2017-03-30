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Опубликовано 30 марта 2017, 21:46

Милонов назвал усыновлённого мальчика в честь пророка Ильи

Фото:&copy; РИА Новости/ Игорь Руссак

Фото:© РИА Новости/ Игорь Руссак

Ранее стало известно, что депутат Госдумы Виталий Милонов усыновил в Петербурге месячного мальчика.

Член Комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов заявил Лайфу, что они с супругой уже воспитывают четверых маленьких детей и решили усыновить малыша, потому что силы позволяют поднять на ноги ещё одного ребёнка.

Фото: © VK/Виталий Милонов

Фото: © VK/Виталий Милонов

— Назвали Ильёй — в честь пророка Ильи. У нас четверо детей есть, двое тоже усыновлённых. Младшей сейчас два с лишним годика, она смышлёная. Раз Господь даёт силы, решили: надо ещё одного. Подумали с супругой и решили, — пояснил Виталий Милонов.

Он отметил, что другие дети поздравили нового братика с обретением семьи и нарисовали для него рисунки.

— Дети подготовили 12 рисунков, каждый нарисовал рисунок для нового брата. Они ему мишек, цветочки нарисовали, — добавил Милонов.

Напомним, Виталий Милонов женат на Еве Либуркиной. Пара воспитывает четверых детей — родных дочь Марфу и сына Николая и приёмных сына Петра и дочь Евдокию.

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Ксения Кияница
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