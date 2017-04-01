Зампред Комитета ГД по культуре: Стихи Евтушенко были как глоток свежего воздуха

— Это моя юность. Евтушенко... Да, я помню, это было как глоток свежего воздуха. Это было очень хорошо, это было ко времени, здорово, и слава богу, такой человек был вместе с нами. Печально, что он ушёл, очень печально. Но остались его стихи, и никуда они не денутся, — сказал Владимир Бортко.