Зампред Комитета ГД по культуре: Стихи Евтушенко были как глоток свежего воздуха
Фото:© РИА Новости/ Владимир Астапкович
Сегодня на 85-м году жизни скончался советский и российский писатель Евгений Евтушенко.
Великий поэт Евгений Евтушенко умер, но его стихи будут жить вечно, заявил Лайфу заместитель председателя Комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко.
— Это моя юность. Евтушенко... Да, я помню, это было как глоток свежего воздуха. Это было очень хорошо, это было ко времени, здорово, и слава богу, такой человек был вместе с нами. Печально, что он ушёл, очень печально. Но остались его стихи, и никуда они не денутся, — сказал Владимир Бортко.
Сегодня в США на 85-м году жизни ушёл из жизни советский и российский поэт Евгений Евтушенко
Фото: © РИА Новости/ Владимир Астапкович
Накануне стало известно, что Евгений Евтушенко попал в больницу в тяжёлом состоянии. Сегодня вечером близкий друг Евтушенко Михаил Моргулис объявил о смерти поэта.
Евгений Александрович Евтушенко родился 18 июля 1932 года. Его первая книга стихотворений "Разведчики грядущего" вышла в свет в 1952 году. Евтушенко стал самым молодым членом Союза писателей СССР.
В 1963 году поэта номинировали на Нобелевскую премию по литературе. Всего Евгений Александрович выпустил более 150 книг.