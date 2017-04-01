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Опубликовано 1 апреля 2017, 20:02

Зампред Комитета ГД по культуре: Стихи Евтушенко были как глоток свежего воздуха

Фото:&copy; РИА Новости/ Владимир Астапкович

Фото:© РИА Новости/ Владимир Астапкович

Сегодня на 85-м году жизни скончался советский и российский писатель Евгений Евтушенко.

Великий поэт Евгений Евтушенко умер, но его стихи будут жить вечно, заявил Лайфу заместитель председателя Комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко.

— Это моя юность. Евтушенко... Да, я помню, это было как глоток свежего воздуха. Это было очень хорошо, это было ко времени, здорово, и слава богу, такой человек был вместе с нами. Печально, что он ушёл, очень печально. Но остались его стихи, и никуда они не денутся, — сказал Владимир Бортко.

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Сегодня в США на 85-м году жизни ушёл из жизни советский и российский поэт Евгений Евтушенко

Фото: © РИА Новости/ Владимир Астапкович

Накануне стало известно, что Евгений Евтушенко попал в больницу в тяжёлом состоянии. Сегодня вечером близкий друг Евтушенко Михаил Моргулис объявил о смерти поэта.

Евгений Александрович Евтушенко родился 18 июля 1932 года. Его первая книга стихотворений "Разведчики грядущего" вышла в свет в 1952 году. Евтушенко стал самым молодым членом Союза писателей СССР.

В 1963 году поэта номинировали на Нобелевскую премию по литературе. Всего Евгений Александрович выпустил более 150 книг.

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Ксения Кияница
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