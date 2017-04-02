Семейный кроссовер Skoda Kodiaq превратили в болид для ралли WRC
Skoda Kodiaq Фото: © Skoda
В новом сезоне мирового чемпионата ралли (WRC) чешская компании Skoda помимо хетчбэка Fabia R5 выставит на гонки кроссовер Kodiaq.
Хозяева чемпионата решили выделить в отдельную категорию автомобили класса SUV (спортивно-утилитарные автомобили) в связи с тем, что эта категория авто всё сильнее набирает популярность у потребителей.
Раллийный кроссовер Kodiaq будет выполнен по всем стандартам, которые требуют гонки WRC. Машина будет оснащена двухлитровым турбомотором, её вес составит немалые 1650 килограммов. Из электронных помощников гражданской машине на боевой будут датчики оповещения об усталости водителя и мониторинг закрытых зон.