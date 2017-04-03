От Лены Водорезовой до Жени Медведевой, или Финское счастье русских фигуристок

17-летняя Евгения Медведева вошла в историю, став первой представительницей нашей страны, защитившей звание чемпионки мира. Своё первое золото уникальная девушка завоевала в Бостоне-2016. — Тогда скептики говорили, что Женя — это временное явление, — говорит хореограф Медведевой Илья Авербух. — Но она доказала, что это не так. Мои поздравления Евгении!

Елена Водорезова — бронза ЧМ-1983

Фото: © РИА Новости

А начало успехам отечественного женского фигурного катания в Хельсинки положила Елена Водорезова. Именно она в 20 лет первой поднялась здесь на пьедестал. Её бронза случилась в 1983 году. Кстати, ещё в 12 лет Водорезова, "девочка с хвостиками", как её тогда называли, первой в истории выполнила два уникальных элемента: каскад из двойного флипа с тройным тулупом. Если бы не проблемы со здоровьем, Водорезова наверняка стала бы чемпионкой мира и Олимпиады! Сейчас Елена Германовна — успешный тренер. Её воспитанница Аделина Сотникова в 2014 году выиграла олимпийское золото Сочи.

Анна Кондрашова — серебро ЧМ-1984

Фото: © РИА Новости

Год спустя "выстрелила" воспитанница Эдуарда Плинера Анна Кондрашова. Если козырем Водорезовой была техника и сложность элементов, то Анна сделала ставку на музыкальность и пластичность. Позднее Кондрашова перешла к Станиславу Жуку, и так сложилось, что именно она стала источником слухов о якобы аморальном поведении великого наставника. В 1986-м у спортсменки случился конфликт с Жуком, и она вместе с хореографом Мариной Зуевой написала письмо в ЦК КПСС, обвинив тренера в домогательствах. Однако доказательств фигуристка не предоставила. Другие воспитанницы Жука, в том числе и Водорезова, отказались подписывать письмо. Кондрашова завершила спортивную карьеру в 1989 году и вышла замуж за советского и эстонского лыжного двоеборца. Сейчас Анна Леванди работает тренером по фигурному катанию в Эстонии, возглавляет в Таллине свою школу.

Кира Иванова — серебро ЧМ-1985

Фото: © РИА Новости

В Токио успех Кондрашовой повторила блистательная Кира Иванова. Она уступила только спортсменке из ГДР Катарине Витт. Кроме того, на Играх-1984 в Сараево выиграла бронзу, став первой советской фигуристкой, поднявшейся на олимпийский пьедестал. Потом результаты Ивановой пошли на спад, и она ушла из спорта. Начались мучительные поиски себя. Спортсменка пыталась сниматься в кино, работала в Театре ледовых миниатюр Игоря Бобрина и тренером в "Динамо". Быть может, всё в её жизни сложилось бы удачно, но ряд жизненных катастроф сломал девушку. Сначала умерла любимая бабушка Киры, затем покончила с собой сестра, один за другим распались два брака. Утешение Иванова нашла в алкоголе. Знаменитой фигуристки не стало 18 декабря 2001 года. Истерзанное тело с множественными ножевыми ранениями в спину обнаружили соседи. Ей было всего 38... К слову, знаменитая актриса Кира Найтли, родившаяся в 1985 году, была названа в честь Киры Ивановой. Отец актрисы был большим поклонником советской спортсменки.

Ирина Слуцкая — бронза ЧМ-1996

Фото: © РИА Новости

Целых 11 лет после Ивановой отечественные спортсменки не могли подняться на пьедестал чемпионата мира. Пока не подросла Ирина Слуцкая... В 1996 году 17-летняя круглощёкая девчушка с высокими прыжками завоевала в Эдмонтоне бронзу ЧМ и прочно закрепилась в лидерах мирового фигурного катания. Тогда первое место заняла американка Мишель Кван, с которой потом Ирина соперничала на протяжении многих лет. В 1998 году в Миннеаполисе Слуцкая стала второй, снова уступив Кван. Третье же место в США заняла ещё одна российская спортсменка — элегантная Мария Бутырская.

Мария Бутырская — золото ЧМ-1999

Фото: © РИА Новости

Именно Бутырской было суждено стать первой в истории советского и российского фигурного катания одиночницей — чемпионкой мира. И произошло это, разумеется, в Хельсинки! Ученица Виктора Кудрявцева, а затем и Елены Чайковской покорила судей и зрителей эмоциональным стилем исполнения программ, а также каскадом "тройной тулуп — ойлер — тройной сальхов". Мария в 2003 году завершила карьеру. В ледовых шоу, как сейчас модно, Бутырская не участвует. Тренирует маленьких детей и занимается семьёй. В 2006 году Мария вышла замуж за хоккеиста Вадима Хомицкого. В спортивной семье растут 9-летний сын Владислав и 7-летняя дочь Александра.

Ирина Слуцкая — серебро ЧМ-2000 и ЧМ-2001, золото ЧМ-2002

Два года подряд после триумфа Бутырской балом на льду правила Кван. Слуцкая же стабильно занимала обидное второе место. Однако эти "неудачи" только закалили нашу спортсменку, и в 2002 году, стиснув зубы, она впервые выиграла золото чемпионата мира. Триумф Слуцкой состоялся в Нагано. Исторической победе Ирина отдала все свои силы: Слуцкая тяжело заболела.

Елена Соколова — серебро ЧМ-2003

Фото: © РИА Новости

В 2003 году на чемпионате мира в Вашингтоне нервничать Кван заставила уже не Слуцкая, а 23-летняя Елена Соколова. Открытая, нежная и улыбчивая фигуристка буквально ворвалась в элиту мирового фигурного катания и имела все шансы победить американку у неё дома. Надо было видеть лицо Мишель после проката Соколовой, но чуда не случилось. Специалисты надеялись, что Елена займёт место Слуцкой, но не сложилось. Громких побед у спортсменки больше не было. Поговаривали, что у Соколовой возникли проблемы с лишним весом, которые она не стремилась решать, и вообще спорт её стал мало заботить. Сейчас 37-летняя спортсменка работает тренером в школе фигурного катания Слуцкой в подмосковном Лыткарине, она замужем и воспитывает сына.

Ирина Слуцкая — золото ЧМ-2005

Фото: © РИА Новости

Вернувшись после тяжёлой болезни в спорт, Слуцкая сразу выиграла мировое золото. Победа в Москве стала не столько спортивной, сколько человеческой. — Хочу сказать тем, кто не верит в своё выздоровление: верьте, боритесь, — сказала Слуцкая. — Я поднялась, подниметесь и вы. В ноябре 2006 года спортсменка объявила об окончании карьеры. В августе 2017-го исполнится 18 лет семейной жизни Ирины и её супруга Сергея Михеева. Они воспитывают девятилетнего Артёма и шестилетнюю Варвару. Слуцкая работает на телевидении, активно участвует в ледовых шоу и о тренерской работе пока не задумывается.

Алёна Леонова — серебро ЧМ-2012

Фото: © РИА Новости

После ухода Слуцкой в российском женском одиночном катании на долгие семь лет наступил застой. Казалось, в России не осталось талантливых спортсменок и тренеров. Ан нет... На чемпионате мира в Ницце в 2012 году зажглась звёздочка Леоновой. 22-летняя девушка подарила надежду поклонникам фигурного катания на новую славную историю. К сожалению, пока серебро чемпионата мира — это единственное серьёзное достижение спортсменки.

Юлия Липницкая — серебро ЧМ-2014

Спустя два года после успеха Леоновой серебро ЧМ в Японии выиграла Юлия Липницкая, ставшая всеобщей любимицей после Олимпиады в Сочи. Напомним, на домашних Играх 15-летняя Юля под руководством Этери Тутберидзе стала олимпийской чемпионкой в командных соревнованиях. Она выиграла обе программы, внеся наибольший вклад в успех сборной. Однако после триумфа на Олимпиаде карьера юной фигуристки пошла на спад. Быть может, сказалась обрушившаяся вдруг на Липницкую слава, или девочка просто начала активно расти. Точно сказать сложно... Сейчас Юля тренируется в Сочи у олимпийского чемпиона Алексея Урманова и готовится к новому сезону.

Публикация от Julia Lipnitskaya (@sunnylipnitskaya) Дек 6 2016 в 10:39 PST

Елизавета Туктамышева — золото ЧМ-2015

Десять лет спустя после победы Слуцкой в Москве на высшую ступеньку пьедестала чемпионата мира поднялась воспитанница Алексея Мишина Елизавета Туктамышева. Шанхай пришёл в неописуемый восторг от 18-летней россиянки. Лиза блестяще исполнила короткую программу, в которую впервые включила сложнейший прыжок — аксель в три с половиной оборота, и чисто откатала произвольный танец. Будем надеяться, что Лиза ещё не раз порадует своих поклонников яркими выступлениями.

В каждом постановочном танце, нужно добавлять что-то своё, ибо только движения с душой могут оставить след в умах и сердцах людей. #dance #figureskating #mamboitaliano Публикация от Tuktamysheva Elizaveta (@liza_tuktik) Мар 4 2017 в 5:01 PST

Евгения Медведева — золото ЧМ-2016 и ЧМ-2017

Как уже было сказано выше, первой в истории отечественного фигурного катания фигуристкой-одиночницей, победившей на чемпионатах мира два раза подряд, стала Женя Медведева. Грандиозное событие произошло в Хельсинки. Кроме того, Медведева в этом году защитила звание сильнейшей на чемпионате Европы и в финале Гран-при. Ей теперь принадлежат мировые рекорды в короткой, произвольной программах и по сумме баллов. Медведева — главная претендентка на золото Олимпиады-2018 в Пхёнчхане.

Нужны ли тут слова?... Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj) Апр 1 2017 в 1:01 PDT