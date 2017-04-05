BioWare исправила часть проблем Mass Effect: Andromeda
Скрин из видео © youtube.com/Mass Effect
Студия BioWare выпустила официальное обращение, в котором рассказала об изменениях, которые ждут Mass Effect: Andromeda.
Команда BioWare рассказала об изменениях, которые ждут ролевую игру Mass Effect: Andromeda в ближайшем будущем. Все они направлены на решение технических проблем, на которые неоднократно жаловались игроки ещё со дня выхода.
В обновлении, которое станет доступно уже в этот четверг, владельцы Andromeda наконец получат возможность пропускать заставки, которые показываются при перелёте между планетами. Другими важными исправлениями станут улучшение отображения глаз персонажей-людей и азари, а также синхронизация анимации губ с произносимыми репликами. Исправят и странную анимацию главного героя при беге зигзагом. Наконец, будет уменьшена стоимость ключей для пропуска головоломок и увеличена вместимость инвентаря.
Обновление для Mass Effect: Andromeda заметно улучшит игру
Скрин из видео © youtube.com/Mass Effect
В ближайшие два месяца разработчики намерены исправить недоработки в анимации персонажей и кинематографических роликах. Также будет расширена функциональность редактора персонажей, а главный герой в целом будет выглядеть лучше. Кроме того, BioWare обещает улучшить однополые романтические линии для Скотта Райдера и немного изменить диалоги с одним из персонажей с планеты Эос, Хэйнли Абрамс.
Авторы Mass Effect: Andromeda заявляют, что эти изменения — лишь начало их обширных планов по улучшению и поддержке игры.