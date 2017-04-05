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Регион
Опубликовано 5 апреля 2017, 10:07

Госдума начала заседание с минуты молчания в память о жертвах взрыва в метро

Фото: &copy; РИА Новости/Владимир Федоренко

Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

Пленарное заседание Государственной думы началось с минуты молчания в память о жертвах взрыва в метро Санкт-Петербурга. Об этом сообщает корреспондент Лайфа. Также председатель ГД Вячеслав Володин зачитал соболезнования от представителей разных стран в связи с событиями в метро Санкт-Петербурга.

— Третьего апреля в Санкт-Петербурге погибли люди от рук террористов, невинные мирные граждане, наши граждане, наши избиратели. По предложению всех фракций просьба почтить память наших граждан минутой молчания, — сказал Володин.

Напомним, взрыв на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-1" петербургского метро произошёл 3 апреля. Ещё один взрыв, на станции "Площадь Восстания", был предотвращён. По последним данным, в результате взрыва 14 человек погибли, 61 пострадал.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте. По данным СК, его исполнителем был уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов 1995 года рождения.

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Лилия Шарафутдинова
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