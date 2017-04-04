СКР назвал имя смертника, взорвавшегося в метро Петербурга

В Следственном комитете РФ установили личность мужчины, совершившего взрыв в вагоне поезда метро в Санкт-Петербурге. Им оказался Акбаржон Джалилов 1995 года рождения.

Кроме того, эксперты-криминалисты обнаружили генетические следы Джалилова на сумке, оставленной на станции метро "Площадь Восстания", в которой находилось взрывное устройство. Причём не только заключение генетической экспертизы, но и камеры позволили следователям сделать такой вывод.

Как уже ранее сообщал Лайф, Государственный комитет национальной безопасности Киргизии допросил родственников Джалилова. По предварительным данным, он занимался непосредственной подготовкой преступления и лично покупал необходимое для изготовления взрывного устройства. Его тело найдено на месте взрыва в подземке.