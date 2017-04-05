Малый ледниковый период указал на неизбежность глобального потепления

Идущее сейчас снижение солнечной активности не спасёт Землю от потепления, считают учёные.

Учёные из Великобритании выяснили, что падение температур во время так называемого малого ледникового периода (связываемого со снижением числа пятен на Солнце) было далеко не таким значительным, как считалось. Зимы в Европе тогда действительно стали холоднее, но лето оставалось жарким, и общее изменение среднегодовых температур было достаточно слабым. Авторы работы считают, что наблюдаемое сейчас падение солнечной активности не сможет замедлить глобальное потепление, вызванное парниковыми газами. Соответствующая статья опубликована в Astronomy & Geophysics.

Современное снижение солнечной активности не спасёт Землю от потепления Фото: © Wikimedia/Thomas Wyke

Авторы работы проанализировали соотношение изотопов кислорода и водорода в образцах льдов, образовавшихся в ледниках разных частей мира в XV–XIX веках, во время маундеровского и дальтоновского минимумов солнечной активности. В эти периоды на Солнце было мало пятен, и гелиосфера, защищающая Землю от космической радиации, была слабее, что могло вести к остыванию планеты. При более холодном климате испаряется меньше молекул с тяжёлыми изотопами кислорода и водорода. Рассчитав на этой основе реальное изменение температур в указанный период, исследователи обнаружили, что оно было довольно умеренным.

Даже на пике малого ледникового периода среднегодовые температуры в Европе упали всего на 0,5 градуса. Кроме того, эта разница приходилась главным образом на зимнее время года. Летние температуры в период похолодания начала Нового времени практически не снижались. В то же время за период с XIX века по 2016 год они из-за роста концентрации углекислого газа выросли на 0,9–1,0 градуса. Причём потеплело не только летом, но и зимой.

Учёные делают из этого далеко идущие выводы. Дело в том, что сегодня солнечная активность и число солнечных пятен также убывают. До сих пор ряд исследователей считал, что этот фактор снизит интенсивность глобального потепления. Но если новая работа корректна в своих подсчётах, то это снижение будет незначительным. По современным оценкам, рост выбросов парниковых газов к 2100 году поднимет среднегодовую температуру на планете на 2 градуса выше доиндустриальных значений. 0,5 градуса похолодания от падения солнечной активности не повлияют на этот процесс в достаточной степени.