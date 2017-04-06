Пиар на крови – "конкурс" юмора российских блогеров

Днём 3 апреля в Санкт-Петербургском метрополитене, между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт", произошёл теракт: смертник взорвал себя в одном из вагонов метро. Как это часто бывает, ужасная трагедия стала предметом не только общественного траура, но и многочисленных дискуссий разной степени вменяемости.

В частности, интернет-пользователи противопоставляли действия силовых структур во время недавних митингов с ужасным терактом — мол, проморгали настоящую опасность. Разумеется, такая позиция — обывательская, но общественную реакцию на происшествие в метрополитене нельзя переоценить. Кто-то попытался извлечь из национальной беды выгоду — прикрутил к расходящемуся хештегу рекламу. Одна пользовательница "Инстаграма" пошутила, будто бомбу подложила она — даже прикрепила фотографии компрессора холодильника. Российский сегмент YouTube тоже не остался в стороне — и, пожалуй, его общая реакция максимально релевантно отражает реакцию "молодой России": нет сомнения, что слова Хованского прочитало (и проговорило внутри себя) больше человек, чем нашумевший твит об Исаакиевском соборе. Ниже — высказывание известных YouTube-личностей о трагедии, их попытки "нарубить хайпа" и вполне искренние слова соболезнования. Помните, что это не речи абстрактных "детей из Интернета" — это слова блогеров, имеющих миллионную аудиторию. Ту самую аудиторию, что неделю назад выходила на городские площади.

В погоне за хайпом

Так сложилось, что Санкт-Петербург — не только Северная столица, но и столица российского видоеблогинга: с 99%-ной вероятностью ваш (или, скорее, вашего ребёнка или младшей сестры) любимый интернет-персонаж живёт и вещает в городе на Неве. Географическая близость трагедии отразилась на повестке дня — блогеры, обычно живущие по заветам сатирической песни Noize MC (ни слова о наркотиках, ни слова о политике), разразились видео, записями и твитами. Но проблема в том, что многие представители этой прослойки не чураются шарнирных с точки зрения морали методов привлечения интереса к своей персоне. На конфликтах (иначе говоря — срачах) построил карьеру не один ютубер-миллионник, и нет ничего удивительного в поведении кумиров молодёжи — в национальной трагедии они увидели способ попиариться.

Роман Фильченков — автор канала Mr Lololoshka, почти пять миллионов подписчиков. Парень посвятил свою жизнь летсплеям по "Майнкрафту" и не прогадал — внушительная сумма зрителей позволила безболезненно перебраться из провинциального Барнаула в Санкт-Петербург, а отпуск проводить в Таиланде. В отличие от коллеги по цеху Фирамира, весь 2016 год сходящего с ума в прямом эфире, Лололошка идиотских поступков себе не позволял — во всяком случае, публично. Теракт в Петербурге, видимо, свернул в Романе некоторые парадигмы. Узнав, что его землячка, несовершеннолетняя девушка из Барнаула, оказалась жертвой взрыва, он поинтересовался её здоровьем и даже навестил её в больнице — ну что же, вполне благородный поступок. Но перед этим выложил в "Твиттере" искромётную шутку:

Для тех, кто не очень понимает юмор современных знаменитостей, подразумевается, что остатки тел закидали подругу Романа — как следствие, человечности на ней действительно прибавилось. Смешно — особенно родственникам погибших, многие из которых, судя по возрасту, вполне могли быть подписчиками блогера. Провокационная запись до сих пор висит в "твиттере" Романа — он даже не потрудился её удалять — и один комментарий под этим твитом описывает реакцию нормального человека:

Вы могли этого не знать, но блогеры ещё и неплохо разбираются в политике и даже более того — в скрытых политических процессах, якобы направленных на запугивание населения. Версию, что теракт — это часть плана "по запугиванию", подхватил Эльдар Джарахов — Лайф писал о нём в контексте конфликта с Лариным. Эльдар — неплохой юмористический музыкант, автор смешных пародий и замечательной песни "Мой елдак", но вот это он сделал абсолютно зря:

Пожалуй, Эльдару и дальше стоить радовать зрителей (и рекламодателей) своими многомиллионными видео, а какие-либо попытки анализировать окружающий мир, наверное, лучше оставить в стороне. Впрочем, больше пугают не слова Эльдара, а счётчик лайков — это всё реальные люди, посчитавшие слова Джарахова вполне адекватным мнением. С другой стороны, музыкант честно предупреждает закреплённым твитом "Я хороший человек, просто [говнюк] немножко" — какие уж тут могут быть вопросы.

Вскрылся среди YouTube-публики и другой общественный нерв — когда, сколько и как интенсивно нужно скорбеть. Интернет-общественность стихийно вырабатывает правила легитимной реакции на подобные трагедии, но пока получается с трудом, и остаётся много вопросов. Можно ли пилить рекламные посты прямо после слов о соболезновании ("инстаграм" Ольги Бузовой)? Как правильно отреагировать так, чтобы не получить обвинения в лицемерии (Wylsacom, AcademeG и все остальные, кто отказался от контента в день трагедии) и, наоборот, не стать бездушной тварью (Ивангай, выкладывающий шутки и смешные фото спустя пару часов после теракта). Наконец, сколько времени требуется горевать, чтобы тебя никто не подверг обструкции — когда закончится официальный траур или, условно, через неделю?

С последним вопросом так и не смог разобраться Данил Поперечный — известный стендапер, воинствующий атеист и антиклерик. Вот его размышления о том, когда выкладывать очередной выпуск юмористической передачи:

Обратите внимание на час релиза — спустя минуту после аннулирования морального вето. Аудитория Поперечного — одна из самых лояльных в мире, но и она не выдержала: комика попросту обругали за клоунаду. Действительно, зачем вообще задерживать часовое выступление, если к трауру личное отношение исключительно формальное. Лицемерием отдаёт даже через экран монитора — минуту назад, мы, значит, скорбели, а теперь уже нет, можно и послушать шутки. Безусловно, юмор — один из самых действенных способов пережить любую трагедию, и задача комиков в такое время — в том числе и напомнить остальным, что жизнь продолжается. Но вот такое расчётливо-циничное, совершенно неприкрытое поведение, выдаёт автора с головой: плевать ему на трагедию, главное — "срубить как можно больше просмотров".

Отсюда вытекает другая проблема, на которую напоролся YouTube и всё, что с ним связано, — про что можно шутить. Не секрет, что интернет-юмор состоит из предельно "чёрных" шуток про всё подряд, в том числе и табуированные темы. Например, смерть — все помнят, за какие высказывания судили MDK. С тех пор общество привыкло, что в миллионном паблике могут пошутить про чужое горе, и, скорее всего, мощное высказывание сообщества "ВПШ|ПОДСЛУШАНО" останется незаметным. Во время трагических событий на стене паблика появилась надпись:

Если хочешь найти меня – ищи меня в метро ©Милена известная группа в соцсети "ВКонтакте" о петербургском теракте

Важен контекст: речь идёт о Милене Чижовой, которая гремела треком "М – это Милена". В тексте были и такие слова, а администрация сообщества посчитала уместным их опубликовать, сопроводив иллюстрацией окружённой спецслужбами станцией петербургского метро. Правда, пост вскоре удалили — видимо, какие-то регуляторы сработали.

Но не всё так плохо

Если на этом моменте у вас в голове пронеслось что-то в духе "конченное поколение, что с них взять", то бросайте. Серьёзно. Да, это не выдуманные нами (хотелось бы!) примеры, и да, это действительно делали и писали кумиры миллионов — возможно, кумиры кого-то из членов вашей семьи. Но была и другая реакция — достойная.

Юрий Хованский, человек, от которого больше всего на свете ждёшь какого-нибудь кретинизма типа "В Питере — бомбить", выступил, как никто другой. В 10-минутном ролике профессиональный алкоголик и балагур отложил в сторону маску жизнерадостного идиота и предстал в обнажённом виде, рассказывая, что действительно думает. Шоумен призвал соотечественников "сплотиться" и поведал жизнеутверждающую историю:

Я стоял в пробке, на навигаторе смотрел — очень много людей подбирали попутчиков. Даже автолюбители, а это самый злобный народ, поверьте мне, — на дороге все смогли организоваться, придумать по два-три места, чтобы развозить людей по городу. В принципе, как человеческое общество — мы были готовы Юрий Хованский о поведении народа во время петербургского теракта

Похожим образом высказался Ларин — видеоблогер был на той самой станции за час до трагедии, так что на себе ощутил дыхание терроризма. Ютубер-миллионник обратился к нации с посланием — не бояться террористов:

Цель террористической войны — это посеять панику. Они не смогут взорвать нас всех. Они должны посеять страх — так вот, его быть не должно. Вы должны понимать, что эти люди — ничтожество, которое получит своё Дмитрий Ларин о теракте в Санкт-Петербурге

Очевидные слова, но особенно важные для аудитории блогера, — когда такие вещи говорит не ментор в виде родителей или диктора федерального телеканала, а любимый персонаж, то слова автоматически приобретают в весе. И здесь стоит только поблагодарить Ларина, что он не стал, как предписывает образ, вымучивать "чёрные шутки", а честно рассказал, что думает.

Не остался в стороне и Фирамир — тот самый, что попал в наш топ итогов 2016-го за непредсказуемое поведение. Кумир школьников записал депрессивный трек в поддержку жителей Санкт-Петербурга, выложил ролик на своём канале (почти полтора миллиона подписчиков), собрал какие-то смешные просмотры, но, наверное, не жалеет — потому что сказал, что должен был сказать. Венчает композицию мощный императив "Подойти к родне и скажи, как ты их любишь" — пожалуй, самое важное заявление в карьере блогера. Пусть так и будет.