Кузнецова: Детям, от которых в Москве отказались приёмные родители, найдут семьи
Прежняя приёмная семья приехала из Калининграда год назад и, не сумев добиться выплаты более высоких московских пособий, вернула детей в детдом.
Всем семерым детям в возрасте от трёх до двенадцати лет, от которых в Москве отказались приёмные родители, найдут новые семьи, сообщила уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова.
Анна Кузнецова посещает детей, возвращённых из приёмной семьи в центре содействия семейному воспитанию "Наш дом".
— Будет принято решение о размещении детей в семьи, на связи Калининград, там готовы найти всем ребятишкам новую семью, чтобы они как можно меньше времени провели в сиротском учреждении, — сказала Кузнецова.
Она уточнила, что среди детей, которых отдали в детдом, есть дети из Петрозаводска и Калининграда. Некоторые из ребят приходятся друг другу родными братьями и сёстрами.
Кузнецова добавила, что встретилась с детьми и заметила, что между собой они очень дружны.
— Я общалась с ребятишками — замечательные, прекрасные дети. На прошлой неделе приёмная семья из Калининграда привела в детское сиротское учреждение и оставила, попросила, написала заявление, чтобы сняли обязанности приёмной семьи. Семеро детей от 3 до 12 лет в сиротском учреждении. Это открытые, замечательные дети. К ним хорошо относились, между собой они дружные, навыки заботы друг о друге привиты. Вдвойне непонятно, что произошло, — уточнила детский омбудсмен.
Она также добавила, что семья больше года пыталась добиться статуса приёмной семьи в Москве, чтобы получать более высокие московские пособия.
— В Москве они больше года находятся, больше года пытались отстоять право на приёмную семью. Они получали один из видов пособий — порядка 150 тысяч на семью в форме пособия предоставили, но следующий статус не получили, — пояснила Анна Кузнецова.
Напомним, о ситуации ранее сообщили в центре содействия семейному воспитанию "Наш дом". Семья хотела добиться московских выплат, однако в столичном департаменте социальной защиты им отказывали, основываясь на регламентирующих такие решения документах. Как отметил глава департамента Владимир Петросян, случаев, когда приёмные родители делают на детях бизнес, в Москве "очень много".