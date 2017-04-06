Кузнецова: Детям, от которых в Москве отказались приёмные родители, найдут семьи

Прежняя приёмная семья приехала из Калининграда год назад и, не сумев добиться выплаты более высоких московских пособий, вернула детей в детдом.

Всем семерым детям в возрасте от трёх до двенадцати лет, от которых в Москве отказались приёмные родители, найдут новые семьи, сообщила уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова.

Анна Кузнецова посещает детей, возвращённых из приёмной семьи в центре содействия семейному воспитанию "Наш дом".

— Будет принято решение о размещении детей в семьи, на связи Калининград, там готовы найти всем ребятишкам новую семью, чтобы они как можно меньше времени провели в сиротском учреждении, — сказала Кузнецова.

Она уточнила, что среди детей, которых отдали в детдом, есть дети из Петрозаводска и Калининграда. Некоторые из ребят приходятся друг другу родными братьями и сёстрами.

Кузнецова добавила, что встретилась с детьми и заметила, что между собой они очень дружны.

— Я общалась с ребятишками — замечательные, прекрасные дети. На прошлой неделе приёмная семья из Калининграда привела в детское сиротское учреждение и оставила, попросила, написала заявление, чтобы сняли обязанности приёмной семьи. Семеро детей от 3 до 12 лет в сиротском учреждении. Это открытые, замечательные дети. К ним хорошо относились, между собой они дружные, навыки заботы друг о друге привиты. Вдвойне непонятно, что произошло, — уточнила детский омбудсмен.

Она также добавила, что семья больше года пыталась добиться статуса приёмной семьи в Москве, чтобы получать более высокие московские пособия.

— В Москве они больше года находятся, больше года пытались отстоять право на приёмную семью. Они получали один из видов пособий — порядка 150 тысяч на семью в форме пособия предоставили, но следующий статус не получили, — пояснила Анна Кузнецова.