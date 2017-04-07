Госдума обратится к парламентам Европы в связи с авиаударом США по базе в Сирии
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Сегодня утром спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что ГД обратится к парламентам Европы после авиаудара США по сирийской военной базе в провинции Хомс.
Не исключаю, что мы сегодня эту тему (авиаудар США по Сирии. — Прим. редакции) будем обсуждать и обращаться в Парламентскую ассамблею ОБСЕ, Парламентскую ассамблею Совета Европы
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин
Также Володин отметил, что европейские страны должны понимать, что действия США могут плохо аукнуться в отношении всех.
Напомним, сегодня ночью Пентагон выпустил по меньшей мере 50 крылатых ракет "Томагавк" по аэродрому Аш-Шайрат. Ранее западные СМИ со ссылкой на источники заявили, что именно с этой военной базы произошла химическая атака.
В результате атаки погибло несколько военнослужащих и мирных жителей.
В Кремле осудили действия Вашингтона. В частности, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что, по мнению Владимира Путина, удар по Сирии наносит существенный урон отношениям между РФ и США.