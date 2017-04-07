Госдума обратится к парламентам Европы в связи с авиаударом США по базе в Сирии

Сегодня утром спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что ГД обратится к парламентам Европы после авиаудара США по сирийской военной базе в провинции Хомс.

Не исключаю, что мы сегодня эту тему (авиаудар США по Сирии. — Прим. редакции) будем обсуждать и обращаться в Парламентскую ассамблею ОБСЕ, Парламентскую ассамблею Совета Европы Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин

Также Володин отметил, что европейские страны должны понимать, что действия США могут плохо аукнуться в отношении всех.

Напомним, сегодня ночью Пентагон выпустил по меньшей мере 50 крылатых ракет "Томагавк" по аэродрому Аш-Шайрат. Ранее западные СМИ со ссылкой на источники заявили, что именно с этой военной базы произошла химическая атака.

В результате атаки погибло несколько военнослужащих и мирных жителей.