СМИ: Полиция задержала подозреваемого в наезде на людей в Стокгольме
В зарубежных СМИ появилась информация о том, что подозреваемый в совершении теракта в центре Стокгольма задержан сотрудниками правоохранительных органов.
| Local Swedish media report that police would have arrested a person as alleged perpetrator of the #Stockholm #Sweden pic.twitter.com/8mACQTk87C— Julián Mateos. (@MarquesdCaceres) 7 апреля 2017 г.
Напомним, сегодня днём грузовик въехал в здание в столице Швеции. В результате погибло несколько человек (по разным данным — от двух до пяти, информация уточняется). Также сообщалось о том, что на месте происшествия была слышна стрельба.
Премьер Швеции Стефан Левен уже заявил, что у произошедшего инцидента есть все признаки теракта.