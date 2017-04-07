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Регион
Опубликовано 7 апреля 2017, 17:13

СМИ: Полиция задержала подозреваемого в наезде на людей в Стокгольме

В зарубежных СМИ появилась информация о том, что подозреваемый в совершении теракта в центре Стокгольма задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Напомним, сегодня днём грузовик въехал в здание в столице Швеции. В результате погибло несколько человек (по разным данным — от двух до пяти, информация уточняется). Также сообщалось о том, что на месте происшествия была слышна стрельба.

Премьер Швеции Стефан Левен уже заявил, что у произошедшего инцидента есть все признаки теракта.

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Анна Пономаренко
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