Специалист по международной безопасности: Обострение ждёт всю Северную Европу

Произошедшее в Стокгольме свидетельствует о том, что будут предприняты дальнейшие попытки дестабилизации Северной Европы.

Доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко в беседе с Лайфом сообщил, что вслед за терактом в Стокгольме можно ожидать подобных акций в других городах Северной Европы.

— Игра на обострение ситуации в Европе. Цель — спровоцировать конфликт местного населения с мигрантами, чтобы поднялась волна радикализма. Не секрет, что в странах Северной Европы огромное количество пронацистских организаций. Идёт общая дестабилизация Северной Европы. Это общая часть, на очереди — Дания и Финляндия, — сказал Фененко.

Доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин в свою очередь считает, что Швеция постарается пойти на ужесточение миграционного законодательства. Впрочем, как отмечает специалист, террористы могут уже иметь гражданство страны.

— Полиция должна провести тщательное расследование, возможно, скорее всего, ячейка уже работает вовсю на территории Швеции, — уточнил Топорнин.