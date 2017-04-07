Эксперт: Действия полиции Стокгольма были не скоординированы
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Сегодня вечером на главной туристической улице Стокгольма (Швеция) грузовик врезался в здание и, по разным оценкам, задавил от трёх до пяти человек.
Президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер заявил, что представителям власти необходимо серьёзно задуматься о том, какими физическими препятствиями ограничить доступ автомобилей в пешеходные зоны.
— Судя по тому, что произошло, действия (спецслужб. — Прим. ред.) были не вполне скоординированы. Это очень похоже на ситуацию с Берлином после того, как там произошла трагедия. На следующее утро там появились технические средства контроля доступа. Малейшая неуверенность в действиях служб будет приводить к жертвам среди ни в чём не повинных людей, — пояснил Иосиф Линдер.
По словам собеседника Лайфа, провести подобную акцию можно на любой улице.
— Властям государств, которые заинтересованы сохранить своих сограждан, необходимо подумать о том, чтобы установить противотаранные препятствия, которые не позволяют большегрузным автомобилям проникать бесконтрольно в пешеходную зону, — пояснил Линдер.
Отметим, сегодня около 16:30 (мск) на туристической улице Дроттнинггатан в центре Стокгольма грузовик въехал в толпу людей. Практически сразу власти страны квалифицировали инцидент как теракт.
При этом в Ростуризме призвали россиян в Стокгольме не поддаваться панике, избегать мест массового скопления людей и быть бдительными.