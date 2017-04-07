Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 апреля 2017, 18:56

Ветеран группы антитеррора пояснил, как можно было избежать теракта в Стокгольме

Фото:&nbsp;&copy; TT News Agency/Noella Johansson/via REUTERS

Фото: © TT News Agency/Noella Johansson/via REUTERS

Подполковник запаса Андрей Попов заявил, что в подобных туристических местах в центре европейских городов бесконтрольный въезд грузовиков должен быть исключён — об этом давно говорят специалисты.

Для того чтобы предотвратить теракты, подобные произошедшему в Стокгольме, стоит ограничить въезд грузового автотранспорта в центр европейских городов, заявил Лайфу член ассоциации ветеранов группы антитеррора "Альфа" подполковник запаса Андрей Попов.

— В таких местах должно быть исключено такое бесконтрольное движение автотранспорта. Можно просто ограничить въезд, сделать небольшие шлагбаумы. У нас трудно такое сделать, есть и ограничение въезда для грузового транспорта в центр, — пояснил Попов.

Он пояснил, что такая идея не раз выдвигалась специалистами после подобных инцидентов, однако до сих пор мер в Европе принято не было.

— Если меры создавать, то сразу они этим перечёркивают свою позицию по вопросу миграции, — заметил подполковник запаса.

BannerImage
Ксения Кияница
  • Новости
  • теракты
  • Швеция
  • стокгольм
  • В мире
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar