Промолчав в адрес Питера, Порошенко пособолезновал "дружескому шведскому народу"
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Президент Украины рассказал, что произошедшее в шведской столице его "шокировало".
Президент Украины Пётр Порошенко выразил соболезнования "дружескому шведскому народу" в связи с терактом в Стокгольме. Об этом президент написал на своей странице в "Твиттере".
Шокований терористичним актом у Швеції. Глибокі співчуття дружньому шведському народу, родинам загиблих і постраждалих в Стокгольмі— Петро Порошенко (@poroshenko) 7 апреля 2017 г.
— Шокирован террористическим актом в Швеции. Глубокие соболезнования дружественному шведскому народу, семьям погибших и пострадавших в Стокгольме, — гласит текст твита украинского президента.
Слова соболезнования Порошенко вызвали возмущение многих его подписчиков, которые припомнили, что глава украинского государства промолчал по поводу теракта в Санкт-Петербурге. Тогда, напомним, погибло 14 человек.
@poroshenko Когда в Питере, в метро, теракт устроили — ни слова не написал. А тут… Как же ты низок.— Алекс Найткроулер (@teranoval) 7 апреля 2017 г.
@poroshenko А почему не был "шокованим" , когда был теракт в Питере? Там погибли не люди?— Лисаченко Надя (@nadlis75) 7 апреля 2017 г.
Напомним, слова соболезнования прозвучали от Порошенко после трагедий в Ницце, Стамбуле и Лондоне — там украинский президент высказывал слова поддержки через два-три часа. На произошедшее в Северной столице он так и не отреагировал.