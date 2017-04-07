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Опубликовано 7 апреля 2017, 22:03

Полиция Стокгольма задержала подозреваемого в теракте

Фото: &copy; Twitter

Фото: © Twitter

Полиция Стокгольма на севере города задержала подозреваемого в теракте.

— Арестован один человек, который может иметь отношение к событию в центральной части Стокгольма. В настоящее время мы не можем рассказать других подробностей задержания, — говорится в сообщении в "Твиттере".

Напомним, сегодня в столице Швеции неизвестный угнал грузовик и протаранил толпу людей. В результате происшествия погиб один человек.

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Кирилл Бондарь
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