Полиция Стокгольма задержала подозреваемого в теракте
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Полиция Стокгольма на севере города задержала подозреваемого в теракте.
En person har gripits som kan ha kopplingar till händelsen i centrala Stockholm. Mer om det gripandet kan vi inte säga i nuläget.— Polisen Stockholm (@polisen_sthlm) 7 апреля 2017 г.
— Арестован один человек, который может иметь отношение к событию в центральной части Стокгольма. В настоящее время мы не можем рассказать других подробностей задержания, — говорится в сообщении в "Твиттере".
Напомним, сегодня в столице Швеции неизвестный угнал грузовик и протаранил толпу людей. В результате происшествия погиб один человек.