Британские власти проведут "Формулу-1" на улицах Лондона ради рекламы Brexit

Министерство транспорта надеется, что автогонки значительно пополнят бюджет страны.

Власти Великобритании внесут поправки в конституцию страны в связи с проведением Гран-при "Формулы-1". В частности, правительство разрешит гонщикам выезжать на дороги общего пользования, сообщает The Sun.

По словам министра транспорта Великобритании Эндрю Джонса, на такой шаг власти пошли ради рекламы Брексита и 100 млн фунтов стерлингов ($124 млн) прибыли, которые принесёт гонка.

— "Формула-1" на фоне Лондона будет зрелищной. Это отличная реклама для Великобритании после выхода из состава Европейского союза. Изменив законодательство, правительство сделало всё, чтобы соревнования прошли в столице, — сказал Джонс.