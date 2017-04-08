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Регион
Опубликовано 8 апреля 2017, 06:47

Британские власти проведут "Формулу-1" на улицах Лондона ради рекламы Brexit

Фото:&nbsp;&copy;&nbsp;REUTERS/Jason Reed

Фото: © REUTERS/Jason Reed

Министерство транспорта надеется, что автогонки значительно пополнят бюджет страны.

Власти Великобритании внесут поправки в конституцию страны в связи с проведением Гран-при "Формулы-1". В частности, правительство разрешит гонщикам выезжать на дороги общего пользования, сообщает The Sun.

По словам министра транспорта Великобритании Эндрю Джонса, на такой шаг власти пошли ради рекламы Брексита и 100 млн фунтов стерлингов ($124 млн) прибыли, которые принесёт гонка.

— "Формула-1" на фоне Лондона будет зрелищной. Это отличная реклама для Великобритании после выхода из состава Европейского союза. Изменив законодательство, правительство сделало всё, чтобы соревнования прошли в столице, — сказал Джонс.

Когда именно участники "Формулы-1" проедут по улицам Лондона, не сообщается. Однако ближайший этап Гран-при Великобритании планируется провести на автодроме Сильверстоун в июле этого года.

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Кирилл Бондарь
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