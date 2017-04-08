Кузнецова: Приёмным детям из Калининграда нашли новую семью

В 2015 году семья переехала из Калининграда в Москву вместе с усыновлёнными детьми. В столице родители попытались добиться московских пособий, а когда им отказали, вернули семерых приёмных детей в детдом.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова рассказала о том, что детям уже нашли семью.

— Их уже ждёт выделенный главой региона дом, но самое главное — их ждут люди, которые готовы стать для этих ребят приёмными родителями, которые их никогда и никому не отдадут, — написала она в "Фейсбуке".

Кузнецова отметила, что по вопросу возвращения детей и обустройства их дальнейшей жизни работали ведомства из Москвы, Калининграда и Карелии.