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Регион
Опубликовано 8 апреля 2017, 19:52

Кузнецова: Приёмным детям из Калининграда нашли новую семью

Фото: &copy; L!FE

Фото: © L!FE

В 2015 году семья переехала из Калининграда в Москву вместе с усыновлёнными детьми. В столице родители попытались добиться московских пособий, а когда им отказали, вернули семерых приёмных детей в детдом.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова рассказала о том, что детям уже нашли семью.

— Их уже ждёт выделенный главой региона дом, но самое главное — их ждут люди, которые готовы стать для этих ребят приёмными родителями, которые их никогда и никому не отдадут, — написала она в "Фейсбуке".

Кузнецова отметила, что по вопросу возвращения детей и обустройства их дальнейшей жизни работали ведомства из Москвы, Калининграда и Карелии.

— Пару часов назад дети в сопровождении социальных служб прилетели в Калининград и разместились в Центре содействия семейному устройству, — отметила Кузнецова.

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Нонна Амбарцумян
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