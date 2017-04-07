Соцзащиту Калининграда проверят из-за семьи, сдавшей семерых детей в детдом

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Соцзащиту Калининграда проверят из-за семьи, сдавшей семерых детей в детдом

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Анна Кузнецова посещает детей, возвращённых из приёмной семьи в центре содействия семейному воспитанию "Наш дом"

СУ СКР по Калининградской области проверит местные органы соцзащиты, которые одобрили оформление опекунства семье, сдавшей не так давно всех усыновлённых детей обратно в детский дом.

— Следствием будет тщательно проверена правомерность действий или бездействия должностных лиц Министерства социальной политики Правительства Калининградской области при передаче несовершеннолетних детей под опеку, а также исполнение должностными лицами обязанностей по контролю за условием проживания детей в приёмной семье, — сообщили в СУ СКР по Калининградской области.

Напомним, что в 2015 году семья из Калининграда, приютившая семерых детей, переехала в Москву. Там предприимчивые родители попытались добиться от местных властей более высоких — московских — пособий на детей. Однако в столичных органах опеки им в этом отказали. Тогда родители вернули детей в детский дом.

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