У полиции Швеции достаточно доказательств против предполагаемого автора теракта

Напомним, ранее сообщалось, что 39-летний выходец из Узбекистана дал признательные показания.

Полиция Швеции располагает достаточным количеством доказательств против предполагаемого исполнителя теракта в Стокгольме, 39-летнего выходца из Узбекистана. Об этом сообщил один из руководителей расследования Ян Эвенссон в эфире программы Agenda.

Напомним, ранее сообщалось, что 39-летний задержанный дал признательные показания.

— Мы достаточно убеждены, что это тот самый человек, и он проведёт в местах заключения остаток жизни, — отметил он.

Также глава полиции безопасности СЕПО Андерс Торнберг предупредил о возможности того, что различные группировки (например, неонацистские) могут отомстить за атаку в шведской столице. По его словам, полиция следит за подобными группировками.

— Мы должны проводить наблюдение и вмешаться до того, как что-то произойдёт, — пояснил он.