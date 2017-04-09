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Регион
Опубликовано 9 апреля 2017, 23:45

У полиции Швеции достаточно доказательств против предполагаемого автора теракта

Фото: &copy; REUTERS

Фото: © REUTERS

Напомним, ранее сообщалось, что 39-летний выходец из Узбекистана дал признательные показания.

Полиция Швеции располагает достаточным количеством доказательств против предполагаемого исполнителя теракта в Стокгольме, 39-летнего выходца из Узбекистана. Об этом сообщил один из руководителей расследования Ян Эвенссон в эфире программы Agenda.

Напомним, ранее сообщалось, что 39-летний задержанный дал признательные показания.

— Мы достаточно убеждены, что это тот самый человек, и он проведёт в местах заключения остаток жизни, — отметил он.

Также глава полиции безопасности СЕПО Андерс Торнберг предупредил о возможности того, что различные группировки (например, неонацистские) могут отомстить за атаку в шведской столице. По его словам, полиция следит за подобными группировками.

— Мы должны проводить наблюдение и вмешаться до того, как что-то произойдёт, — пояснил он.

Напомним, в результате атаки на одной из туристических улиц шведской столицы погибло четыре человека, 15 пострадало.

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Елена Ситник
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