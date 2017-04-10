В Швеции проходит спецоперация, связанная с местом работы террориста
Фото: © REUTERS
В коммуне Соллентуна к северу от Стокгольма проходит полицейская операция, связанная с компанией, на которую работал предполагаемый исполнитель теракта через субподрядчика. Об этом сообщает Expressen.
Полиция не комментирует происходящее.
Напомним, ранее сообщалось, что 39-летний выходец из Узбекистана Рахмат Акилов дал признательные показания, в ходе которых заявил, что получил приказ о совершении теракта от боевиков ИГИЛ* в Сирии.
* Организация запрещена на территории России по решению Верховного суда.