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Регион
Опубликовано 10 апреля 2017, 02:24

В Швеции проходит спецоперация, связанная с местом работы террориста

Фото: &copy; REUTERS

Фото: © REUTERS

В коммуне Соллентуна к северу от Стокгольма проходит полицейская операция, связанная с компанией, на которую работал предполагаемый исполнитель теракта через субподрядчика. Об этом сообщает Expressen.

Полиция не комментирует происходящее.

Напомним, ранее сообщалось, что 39-летний выходец из Узбекистана Рахмат Акилов дал признательные показания, в ходе которых заявил, что получил приказ о совершении теракта от боевиков ИГИЛ* в Сирии.

* Организация запрещена на территории России по решению Верховного суда.

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Эмила Сидорова
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