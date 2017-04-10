Друг детства шведского террориста рассказал о его работе в России

Рахмат Акилов работал в РФ сварщиком, а затем, уехав в Швецию, рассказывал знакомым, что неплохо зарабатывает.

Подозреваемый в совершении теракта в Стокгольме гражданин Узбекистана Рахмат Акилов до отъезда в Швецию работал в России сварщиком, рассказал Лайфу друг детства Акилова Нигмат Каримов (имя изменено).

— Он в России работал и зарабатывал, сварщиком был. Говорил, что едет в Швецию. Говорил, хорошо платят мастерам там, можно заработать на хорошую жизнь. Говорил: приезжай, я тебе помогу, работу найдёшь. Это в том году было — летом, если не ошибаюсь, — рассказал Каримов.

Мужчина подчеркнул, что был шокирован информацией о том, что его знакомый совершил теракт. Сам он узнал об этом из социальных сетей.

— Он старше нас, но мы вместе выросли. Хороший человек, не знаю, я в шоке был, когда узнал. Зачем он так сделал? У него же семья. Не верится, не верится, — добавил Каримов.

Он также пояснил, что никакой необычной религиозности за Акиловым не замечал, как и симпатий к экстремистским идеям.

Напомним, 7 апреля в Стокгольме грузовик наехал на людей, идущих по туристической улице. В совершении теракта подозревают Акилова — СМИ уже сообщили, что он дал признательные показания. Сообщается также о его симпатии к ИГИЛ*.