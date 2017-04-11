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Регион
Опубликовано 11 апреля 2017, 12:16

Гражданин Узбекистана признался в суде в совершении теракта в Стокгольме

Фото: &copy;&nbsp;TT News Agency/Noella Johansson/via REUTERS

Фото: © TT News Agency/Noella Johansson/via REUTERS

Информация о том, что 39-летний подозреваемый в совершении теракта в Стокгольме Рахмат Акилов дал признательные показания, появилась в шведских СМИ 9 апреля. Сегодня адвокат также заявил, что мужчина сознался в "террористической деятельности". Об этом сообщило агентство France Presse.

Напомним, ранее со ссылкой на неподтверждённые источники сообщалось, что Акилов не только сознался в наезде на людей в Стокгольме, но и подтвердил, что действовал по указаниям представителей ИГИЛ* в Сирии.

10 апреля утром полиция задержала ещё одного мужчину, подозреваемого в связях с исполнителем теракта.

Напомним, в результате атаки на одной из туристических улиц погибло четыре человека, 15 получили ранения различной степени тяжести.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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Светлана Купчинская
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